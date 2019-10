Silberberger: "In der Südstadt werden heute die Fetz'n fliegen"

Aus Silberberger sprechen weniger Übermut und Überheblichkeit, als vielmehr die Überzeugung von seiner Mannschaft. Der Liga-Neuling hat sich schneller als gedacht in der neuen Fußball-Umgebung akklimatisiert und konnte vor allem in der Fremde punkten. Es ist eher ungewöhnlich, dass ein Aufsteiger auswärts mehr Zähler sammelt als vor eigenem Publikum. "Wir haben im Moment die Leichtigkeit des Seins", verrät Silberberger. "Vor der Saison hätte keiner gedacht, dass wir einmal als Favorit in die Südstadt fahren", ergänzt Sportchef Stefan Köck.