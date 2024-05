So wird ServusTV von der Fußball-EM berichten

Fr., 14.06.:

21:00 Uhr: Deutschland vs Schottland – ServusTV



Sa., 15.06.:

15:00 Uhr: Ungarn vs Schweiz – ORF

18:00 Uhr: Spanien vs Kroatien – ORF

21:00 Uhr: Italien vs Albanien – ServusTV



So., 16.06.:

15:00 Uhr: Play-off-Sieger A vs Niederlande – ORF

18:00 Uhr: Slowenien vs Dänemark – ORF

21:00 Uhr: Serbien vs England – ServusTV



Mo., 17.06.:

15:00 Uhr: Rumänien vs Play-off-Sieger B – ServusTV

18:00 Uhr: Belgien vs Slowakei – ORF

21:00 Uhr: Österreich vs Frankreich – ServusTV



Di., 18.06.:

18:00 Uhr: Türkei vs Play-off-Sieger C – ORF

21:00 Uhr: Portugal vs Tschechien – ServusTV



Mi., 19.06.:

15:00 Uhr: Kroatien vs Albanien – ORF

18:00 Uhr: Deutschland vs Ungarn – ORF

21:00 Uhr: Schottland vs Schweiz – ServusTV



Do., 20.06.:

15:00 Uhr: Slowenien vs Serbien – ServusTV

18:00 Uhr: Dänemark vs England – ORF

21:00 Uhr: Spanien vs Italien – ServusTV



Fr., 21.06.:

15:00 Uhr: Slowakei vs Play-off-Sieger B – ServusTV

18:00 Uhr: Play-off-Sieger A vs Österreich – ServusTV

21:00 Uhr: Niederlande vs Frankreich – ServusTV



Sa., 22.06.:

15:00 Uhr: Play-off-Sieger C vs Tschechien – ServusTV

18:00 Uhr: Türkei vs Portugal – ORF

21:00 Uhr: Belgien vs Rumänien – ServusTV



So., 23.06.:

21:00 Uhr: Schweiz vs Deutschland – ServusTV

21:00 Uhr: Schottland vs Ungarn – ORF



Mo., 24.06.:

21:00 Uhr: Kroatien vs Italien – ServusTV

21:00 Uhr: Albanien vs Spanien – ORF



Die genaue Aufteilung zwischen ServusTV und ORF am finalen Spieltag der Gruppenphase wird großteils erst festgelegt:



Di., 25.06.:

18:00 Uhr: Niederlande vs Österreich – ServusTV

18:00 Uhr: Frankreich vs Play-off-Sieger A – ORF

21:00 Uhr: England vs Slowenien (First Pick ORF)

21:00 Uhr: Dänemark vs Serbien (First Pick ORF)



Mi., 26.06.:

18:00 Uhr: Slowakei vs Rumänien (First Pick ORF)

18:00 Uhr: Play-off-Sieger B vs Belgien (First Pick ORF)

21:00 Uhr: Tschechien vs Türkei (First Pick ServusTV)

21:00 Uhr: Play-off-Sieger C vs Portugal (First Pick ServusTV)



Achtelfinale

Sa., 29.06. bis Di., 02.07., 6 Spiele ServusTV, 2 Spiele ORF



Viertelfinale

Fr., 05.07. und Sa., 06.07., 2 Spiele ServusTV, 2 Spiele ORF



Halbfinale

Di., 09.07. und Mi., 10.07., jeweils 21:00 Uhr: 2 Spiele ServusTV



Das Finale

So., 14.07., 21:00 Uhr: ServusTV