Inter Mailand in Österreich: Ein Fanclub, der über Grenzen geht

Nomen est omen. Wer Internazionale di Milano heißt, muss ganz einfach Fans in anderen Ländern haben. Wie in Österreich mit dem Inter Club Austria, der aktuell 420 Mitglieder zählt. Seit 2019 ist Lukas Ammann Obmann des Vereins, der auch über einen Kassier und einen Rechnungsprüfer verfügt. Aktuell musste der Verein ein paar Austritte von Mitgliedern verkraften, aus den unterschiedlichsten Gründen. „Manche sind von der Inter-Vereinsführung enttäuscht, ein andere meinte, er sei in erster Linie Liverpool-Anhänger und dann erst Inter-Fan“, schmunzelt der Vorarlberger Ammann. Eine kleine Abordnung von 20 Inter-Fans aus Österreich wird aber am Montag beim Saisonauftakt im Stadio San Siro live dabei sein, wenn die Mailänder als Mitfavoriten auf den Scudetto Torino zum Tanz bitten. Ammann ist mit von der Partie und hofft am Ende auf den Titelgewinn, obwohl ihn der Abgang von Trainer Simone Inzaghi schmerzt. „Ich glaube nicht, dass sein Nachfolger Chivu so viel aus der Mannschaft heraus holen kann.“ Daher sei für ihn Titelverteidiger Napoli mit Neuzugang Kevin De Bruyne Favorit.

Fanclub-Obmann Lukas Ammann mit Kapitän Lautaro Martinez

Es begann mit Ronaldo Ammann selbst ist seit 1998 Inter-Fan, weil er in Wahrheit Ronaldo-Anhänger war. Der Brasilianer war von Barcelona nach Mailand gewechselt – um Ammann war es geschehen. In der vergangenen Saison sah er 28 Spiele live. „Ich habe viel Geld und Leidenschaft liegen gelassen.“ Seine großartigste Reise war das Halbfinale in der Champions League gegen Barcelona, als Inter in Mailand 4:3 gewann und ins Finale einzog. „So ein Spiel habe ich noch nie erlebt, noch dazu live.“ Der Inter Club Austria hat Mitglieder in allen neun Bundesländern. Die Kommunikation erfolgt über Whatsapp-Gruppen und einen monatlichen Newsletter. Die Anreise zu Heimspielen von Inter erfolgt individuell oder in Kleingruppen. Die Tiroler fahren mit dem Auto über den Brenner nach Mailand, die Wiener fliegen zumeist.

