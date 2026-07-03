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Fußball-WM 2026

Schweiz gegen Algerien live: So steht es beim WM-Spiel

Die Schweiz trifft im Sechzehntelfinale der WM 2026 um 5 Uhr (live ServusTV) auf Algerien.
03.07.2026, 04:30

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Die Schweiz hat nach Startschwierigkeiten gut ins Turnier gefunden und sich mit sieben Punkten als Gruppensieger für die K.o.-Runde qualifiziert. Besonders Johan Manzambi vom SC Freiburg trumpfte zuletzt mit drei Toren und auch sonst starken Auftritten auf. 

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Algerien geht voller Selbstvertrauen in das Duell mit der Schweiz (5 Uhr/live ServusTV). Für Trainer Vladimir Petkovic ist es eine besondere Partie. Der Bosnier war von 2014 bis 2021 Nationaltrainer der Eidgenossen, hat zudem zahlreiche Clubs in der Schweiz trainiert. Durch das 3:3 gegen Österreich gingen die Algerier Titelkandidat Spanien aus dem Weg. Das Ziel ist daher klar das Achtelfinale.

Verfolgen Sie hier das Spiel live.

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