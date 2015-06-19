06/19/2015
Fußballerinnen, über die man spricht
Schräge Torfrauen, schrille Tattoos, Stars & Sternchen bei der Endrunde.
Sydney Leroux, Fußball, Frauen-WM…
Sydney Leroux, Fußball, Frauen-WM…
Sydney Leroux, Fußball, Frauen-WM…
Fußball, Frauen-WM, Kosovare Asllani…
Fußball, Frauen-WM, Kosovare Asllani…
Frauen-WM, Fußball, Kosovare Asllani…
PORTUGAL SOCCER WOMEN ALGARVE CUP
Hope Solo
File photo of soccer player Hope Solo accepting th
Alex Morgan
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Alex Morgan
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CANADA SOCCER FIFA WOMEN'S WORLD CUP 2015
Laure Boulleau
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