Schienbeinbruch: Antoine Bernede bleibt der Salzburger Pechvogel

Schon vor einem Jahr hatte sich Bernede das rechte Schienbein gebrochen und danach lange um die Rückkehr in die Mannschaft gekämpft. Im März war er unmittelbar vor dem Lockdown wieder zu Kurzeinsätzen gekommen, ehe ihn dann eine Sprunggelenksverletzung erneut aus der Bahn warf.

In dieser Saison stand der Franzose in der Liga 98 Minuten auf dem Feld und spielte beim 2:1-Erfolg in der Champions-League-Qualifikation bei Maccabi Tel Aviv durch.

Nach der jüngsten schweren Verletzung steht Antoine Bernede nun abermals ein steiniger Weg bevor.