Feuchtfröhliches mit Pfiff: Der legendärste Schiedsrichter-Fauxpas wurde 50

Wenn man in Bremen einen Ahlenfelder bestellt, weiß jeder Kellner oder Barkeeper: Jetzt muss ein Bier mit einem Malteser zubereitet werden. Die Geschichte hat einen besonderen Hintergrund, der anfangs verstörend wirkte, aber über den man heute noch lacht. Besagte Geschichte ist genau 50 Jahre alt, feierte am Samstag ihren Jahrestag.

Im Bremer Weser-Stadion ereignete sich eine der lustigsten Episoden der Bundesligageschichte und die Hauptperson war der Schiedsrichter Wolf-Dieter Ahlenfelder. Passiert ist die Komödie am 8. November 1975 im Spiel zwischen Werder Bremen und Hannover. Zur Vorgeschichte, Minuten vor dem Match. In der Werder-Kabine passierte schon Außergewöhnliches, wie der damalige Werder-Kapitän Horst-Dieter Höttges 2012 der Welt erzählte. Er hatte Ahlenfelder damals: „Mensch, Wolf-Dieter. Du riechst ja nach Alkohol, du bist ja total blau.“ Ahlenfelder wurde daraufhin unter die Dusche gestellt, und sein ganzer "Oberkörper kräftig mit Wick eingerieben.“ Der nach Menthol und Eukalyptus riechende Hustensaft sollte den Alkoholgeruch überdecken, außerdem wirkt er belebend.

Ahlenfelder war daraufhin putzmunter, aber sein Verhalten war nicht wirklich so, dass man ernsthaft auf eine seriöse Spielleitung hoffen konnte. Der damals 31-Jährige schritt bei seinem 3. Bundesliga-Spiel vor dem Anpfiff Grimassen, streckte Fotografen die Zunge raus und knurrte Trainer an. Der Höhepunkt sollte aber noch folgen.