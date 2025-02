Das Kind eines Spielers beißt den Schiedsrichter in die Hoden

Im Fußball gibt es nichts, was es nicht gibt. In Deutschland musste ein Spiel ganz knapp vor Anpfiff abgesagt werden. Der Grund dafür klingt wie ein Scherz.

In Duisburg sollte in der Kreisliga C, also einer der schwächeren Amateurligen, die dritte Mannschaft des SV Rot-Weiss Mülheim beim Aufstiegskandidaten FC Taxi Duisburg II antreten. Doch die Partie fand nicht statt.

Der Schiedsrichter konnte oder wollte nicht mehr. Der Grund laut WAZ: Ein Angriff auf des Referees Genitalien.