Der SC Kopten trotzt der Diskriminierung

Von Fabio Tartarotti

„Die, die zu spät kamen, waren bestimmt noch beim Sozialamt“, lautet einer von vielen rassistischen Hasskommentaren unter einem Social-Media-Clip des SC Kopten, in dem Spieler augenzwinkernd angeben, welche ihrer Teamkollegen am unpünktlichsten sind. Die Antwort des Vereins: ein weiteres Video – diesmal stellen die Fußballer ihre Studiengänge vor. Im Kader des SC Kopten finden sich – unter anderem – angehende und fertige Wirtschaftsrechtler, Mediziner, Ingenieure und Informatiker.

Dieser Clip ging viral, generierte bislang ca. 640.000 Aufrufe über TikTok und Instagram. Die Resonanz fiel überaus positiv aus: „Uns haben unglaublich viele unterstützende und liebe Nachrichten erreicht, einige davon von Leuten, die uns davor gar nicht kannten“, erzählt Abanoub Gerges, der seit 2015 als Innenverteidiger und mittlerweile auch als Funktionär für den Verein tätig ist. Gegründet wurde der Sportclub der Kopten von fußballspielenden Freunden aus der koptisch-orthodoxen Kirchengemeinde Wiens. Der Verein besteht zum größten Teil aus ägyptischstämmigen Österreichern aus der koptischen Community, ist aber für Spieler jeglicher Religion und Herkunft offen.

Seit dem Erfolg des Videos ist der Hass im Internet zurückgegangen. Auf dem Rasen sind die Spieler laut Gerges allerdings immer wieder rassistischen Anfeindungen ausgesetzt: „Auf manchen Plätzen kommt es schon mal vor, dass wir während des Matches von den Zuschauern beschimpft werden.“ Unter den Fußballern herrscht aber durchwegs Respekt: „Es dürfen am Fußballfeld, wo es emotional hergehen kann, auch mal Beleidigungen fallen, solange Grenzen nicht überschritten werden und man sich nach dem Abpfiff die Hand geben kann.“