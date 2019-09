Salzburgs Unglücksrabe Bernede muss nicht operiert werden

Ganz so schwer wie zunächst befürchtet ist die Verletzung allerdings nicht. Bernede hat einen glatten Bruch erlitten, muss nicht operiert werden. Dies verkürzt die Ausfallszeit doch deutlich. Der 19-Jährige erhielt einen Gips, den er rund vier Wochen tragen wird müssen. Vom Heilungsverlauf ist dann abhängig, wie lange Bernede nicht zur Verfügung steht. Trotzdem wird Trainer Jesse Marsch experimentieren müssen. Für die Champions-League ist mit Enock Mwepu neben Zlatko Junuzovic nämlich nur mehr ein zweiter nomineller defensiver Mittelfeldspieler einsatzberechtigt. Für die vielen englischen Wochen, die auf die Salzburger noch in diesem Herbst warten, ist das (zu) wenig.

Youba Diarra wurde kurz vor Transferende an den FC St. Pauli verliehen, Ousmane Diakete schon davor an Altach. Mohamed Camara wurde nicht für den Europacup genannt, könnte also nur in der Bundesliga zum Einsatz gebracht werden. Majeed Ashimeru und Dominik Szoboszlai sind zwar auch zentrale Mittelfeldspieler, haben ihre Stärken aber eher in der Offensive.