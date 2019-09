Rapid nach bitterem Cup-Aus: "Ärger kann es einen nicht treffen"

Wenig zugelassen

Von einer "richtig guten Leistung" sprach der in der zweiten Hälfte ausgeschlossene Stefan Schwab. "Unglaublich, was wir da auf den Platz gebracht haben. Mit einem Mann weniger, dann mit zwei - wir haben richtig gut verteidigt. Ich weiß nicht, ob Salzburg schon einmal in dieser Saison so wenige Chancen gehabt hat", lobte der Kapitän die Mannschaftsleistung und haderte mit der eigenen.

"Ich muss mich bei der Mannschaft entschuldigen. Die zweite Gelbe darf mir in meinem Alter und in meiner Rolle nicht passieren. Aber die erste muss man nicht geben", sagte Schwab. Gerade die Geschehnisse rund um seine erste Verwarnung sorgten auf beiden Seiten für Unmut. Schwabs Zweikampf mit Antoine Bernede endete mit einem Schienbeinbruch des Salzburg-Profis, Gelb sah Schwab dafür aber erst rund eineinhalb Minuten später. Rapid-Coach Didi Kühbauer hatte dafür kein Verständnis. "Ich habe mir die Szene öfter angeschaut. Bernede erwischt Schwab am Schienbein, Schwab kann nichts dafür."