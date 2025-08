Bundesliga live: Wie startet Salzburg in die Saison?

Im Vorjahr behagte den Salzburgern die Rolle des Jägers erstmals nicht. Nachdem Sturm als erste Mannschaft in der Red-Bull-Ära (seit 2005) zweimal den Seriensiegern den Meisterteller wegschnappte, will man nun zurückschlagen.

Nun spielt die Elf von Trainer Thomas Letsch bei einer Mannschaft, die Meister in der 2. Liga wurde: Aufsteiger Ried. Mit einem Selbstläufer rechnet keiner. „Es gibt leichtere Aufgaben, als gegen einen Aufsteiger zu starten."