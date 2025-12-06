LASK rettet Remis: Kühbauer-Serie endet, Salzburg bleibt Spitze
Salzburg feierte bei Schlusslicht BW Linz einen 2:0-Erfolg und behauptete den Platz an der Tabellenspitze. In Hartberg endete hingegen die Siegesserie von Didi Kühbauer – der LASK musste sich mit einem 2:2 begnügen.
In Linz erhoffte sich die Heimmannschaft unter Interimscoach Gahleitner nach sechs Liga-Niederlagen in Folge die Rückkehr auf die Erfolgsspur. Die Gäste aus Salzburg versetzten den Hausherren aber einen frühen Dämpfer. Ratkov sorgte mit seinem neunten Saisontor für die 1:0-Pausenführung (19.). Salzburg war die aktivere Mannschaft, der letzte Pass kam aber zu selten an.
Nach der Pause verabsäumte es Salzburg zunächst, ein Tor nachzulegen. Gerade, als die Linzer stärker wurden, brachte Baidoo den Ball doch über die Linie (70.). Sein Tor war überfällig, hatte er doch zuvor mehrere Chancen vergeben.
Mit sieben Siegen aus sieben Spielen unter Trainer Kühbauer ist der LASK nach Hartberg gereist. Dort lief es für die Linzer von Beginn an aber nicht nach Wunsch. Kainz verwertete eine Havel-Vorlage zur Führung (6.). Der LASK war bemüht, den Ausgleich zu erzielen. Doch das Tor machte Hartberg. Ausgerechnet LASK-Leihspieler Havel traf zum 2:0 (25.). Da jubelte auch sein gesperrter Trainer Schmid auf der Tribüne.
Zwei Ausschlüsse
Der LASK kam zwar durch Jörgensen zum Anschlusstreffer (33.), kurz darauf sah Tornich wegen einer Notbremse jedoch Rot (43.) – der LASK nur noch zu zehnt. Die große Chance auf den Ausgleich kam trotzdem – doch Kalajdzic scheiterte mit einem Elfmeter an Keeper Hülsmann (67.). Letzterer sah nach einer Notbremse auch noch Rot (74.), Usor rettete dem LASK einen Punkt (92.).
