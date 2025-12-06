LASK rettet Remis: Kühbauer-Serie endet, Salzburg bleibt Spitze

Salzburg feierte bei Schlusslicht BW Linz einen 2:0-Erfolg und behauptete den Platz an der Tabellenspitze. In Hartberg endete hingegen die Siegesserie von Didi Kühbauer – der LASK musste sich mit einem 2:2 begnügen.

In Linz erhoffte sich die Heimmannschaft unter Interimscoach Gahleitner nach sechs Liga-Niederlagen in Folge die Rückkehr auf die Erfolgsspur. Die Gäste aus Salzburg versetzten den Hausherren aber einen frühen Dämpfer. Ratkov sorgte mit seinem neunten Saisontor für die 1:0-Pausenführung (19.). Salzburg war die aktivere Mannschaft, der letzte Pass kam aber zu selten an. Nach der Pause verabsäumte es Salzburg zunächst, ein Tor nachzulegen. Gerade, als die Linzer stärker wurden, brachte Baidoo den Ball doch über die Linie (70.). Sein Tor war überfällig, hatte er doch zuvor mehrere Chancen vergeben.

