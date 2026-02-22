Beichler gegen Kühbauer: Warum es vor 20 Jahren beinahe zum Duell kam

Wer ist die Nummer eins in der Bundesliga? In Linz geht es heute um die Tabellenführung, wenn Leader Salzburg beim punktegleichen Verfolger LASK zu Gast ist. Im Fokus stehen die beiden Trainer. Die Oberösterreicher sind seit der Rückkehr von Didi Kühbauer noch immer ungeschlagen. Bei den Salzburgern gibt Daniel Beichler sein Debüt auf der Trainerbank.

Beichler-Premiere Letzterer hat den Deutschen Thomas Letsch abgelöst und ist erst seit Mittwoch im Amt. Der 37-Jährige soll in Salzburg die titellose Zeit beenden – und hat klare Vorstellungen, wie das funktionieren soll.

„Ich will eine hungrige, bissige Mannschaft sehen. Ich will intensiven, proaktiven Fußball spielen.“ Mit dem LASK warte die derzeit stabilste Mannschaft des Landes, mit welchem System er die Linzer knacken will, weiß er schon seit Tagen. „Aber das verrate ich nicht, ich will es dem LASK ja nicht zu leicht machen.“ Besonderes Augenmerk hat Beichler in seinen ersten Tagen auf das Mindset der Mannschaft gelegt. „Wir wollen bestimmen, in welche Richtung das Spiel läuft. Wir fahren nach Linz, um zu gewinnen.“ Mann setzt auf Beichler Im Verein setzt man große Stücke auf Beichler, man sieht aber auch die Mannschaft in der Verantwortung. „Ein Spieler kann den Ball aus drei Metern schon ins Tor köpfeln – egal, wer an der Seitenlinie steht“, merkte Sportchef Marcus Mann an.

Kühbauer-Serie Während Beichler nach 52 Zweitliga-Partien vor seinem Bundesliga-Debüt steht, sitzt beim LASK ein echter Trainerfuchs auf der Bank. Der 54-jährige Kühbauer hat bereits 355 Bundesliga-Spiele auf dem Buckel. Die letzten zwölf hat er nicht verloren – so lange ist er zurück beim LASK.

