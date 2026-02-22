Beichler gegen Kühbauer: Warum es vor 20 Jahren beinahe zum Duell kam
Wer ist die Nummer eins in der Bundesliga? In Linz geht es heute um die Tabellenführung, wenn Leader Salzburg beim punktegleichen Verfolger LASK zu Gast ist.
Im Fokus stehen die beiden Trainer. Die Oberösterreicher sind seit der Rückkehr von Didi Kühbauer noch immer ungeschlagen. Bei den Salzburgern gibt Daniel Beichler sein Debüt auf der Trainerbank.
Beichler-Premiere
Letzterer hat den Deutschen Thomas Letsch abgelöst und ist erst seit Mittwoch im Amt. Der 37-Jährige soll in Salzburg die titellose Zeit beenden – und hat klare Vorstellungen, wie das funktionieren soll.
„Ich will eine hungrige, bissige Mannschaft sehen. Ich will intensiven, proaktiven Fußball spielen.“
Mit dem LASK warte die derzeit stabilste Mannschaft des Landes, mit welchem System er die Linzer knacken will, weiß er schon seit Tagen. „Aber das verrate ich nicht, ich will es dem LASK ja nicht zu leicht machen.“
Besonderes Augenmerk hat Beichler in seinen ersten Tagen auf das Mindset der Mannschaft gelegt. „Wir wollen bestimmen, in welche Richtung das Spiel läuft. Wir fahren nach Linz, um zu gewinnen.“
Mann setzt auf Beichler
Im Verein setzt man große Stücke auf Beichler, man sieht aber auch die Mannschaft in der Verantwortung. „Ein Spieler kann den Ball aus drei Metern schon ins Tor köpfeln – egal, wer an der Seitenlinie steht“, merkte Sportchef Marcus Mann an.
Kühbauer-Serie
Während Beichler nach 52 Zweitliga-Partien vor seinem Bundesliga-Debüt steht, sitzt beim LASK ein echter Trainerfuchs auf der Bank. Der 54-jährige Kühbauer hat bereits 355 Bundesliga-Spiele auf dem Buckel.
Die letzten zwölf hat er nicht verloren – so lange ist er zurück beim LASK.
Hält die Serie auch gegen Salzburg? Die letzten beiden Duelle mit den Salzburgern hat Kühbauer gewonnen – allerdings noch mit dem WAC.
Mit all seinen Vereinen hat er den einstigen Ligakrösus schon besiegen können – mit dem WAC gleich fünf Mal, mit der Admira und Rapid je ein Mal.
LASK-Sieg gegen Salzburg fehlt noch
Nur mit dem LASK hat es für Kühbauer noch kein Erfolgserlebnis gegen Salzburg gegeben. In seiner ersten Amtszeit in Linz gab es zwei Remis und zwei Niederlagen.
PS: Als Spieler sind Beichler und Kühbauer einander übrigens nie gegenüber gestanden. Aber fast!
Rot für Kühbauer
Am 9. Dezember 2006 kam Beichler zu seinem zweiten Bundesliga-Einsatz für Sturm. Als er gegen Mattersburg in der Schlussphase eingewechselt wurde, stand Kühbauer bei den Burgenländern aber nicht mehr auf dem Platz.
Er hatte in der zehnten Minute wegen einer Tätlichkeit Rot gesehen.
Kommentare