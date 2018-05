Salzburg fixiert mit 4:1 über Sturm Graz den Meistertitel

Salzburg-Trainer Rose hatte so extrem rotiert wie noch nie in der Bundesliga nach dem Europacup. Von jenen Spielern, die gegen Marseille 120 Minuten dabei waren, begann nur Caleta-Car. Er spielte links in einer defensiven Dreierkette. Neben dem Kroaten standen neue Spieler in der Startelf.

Kein Spitzenspiel

Der Sturm-Trainer hatte hingegen weniger Rücksicht auf das Cupfinale am Mittwoch in Klagenfurt genommen, in dem sich ja beide Mannschaften gleich noch einmal gegenüberstehen. Mit Lovric, Jantscher und Huspek standen nur drei Spieler aus der zweiten Reihe in der Startelf von Heiko Vogel.

Es war ein seltsames Spiel, das Duell Erster gegen Zweiter vor immerhin 14.912 Zuschauern in der halbvollen Red-Bull-Arena. Von einem Spitzenspiel waren beide Mannschaften ziemlich lange so weit entfernt wie die Erde vom Mars. Kurios war, dass die Grazer wesentlich uneingespielter wirkten als die Salzburger. Die konnten aber aus den vielen Fehlern kein Kapital schlagen.