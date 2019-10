Sadio Mane: Ein Liverpool-Star ist bei Salzburg die Nummer 1

Jonatan Soriano

„ El Capitano“ prägte jahrelang das Salzburger Offensivspiel. Nach den ersten sechs Monaten in Österreich war der Spanier schon als Flop abgestempelt worden. Doch mit der Umstellung auf den Rangnick-Fußball explodierte er förmlich. Soriano erzielte Tore wie am Fließband und war maßgeblich an den Doublegewinnen 2014, 2015 und 2016 beteiligt. In allen drei Saisonen wurde er auch Torschützenkönig. Im Strafraum war der mittlerweile 34-Jährige der gefährlichste Spieler, der je das Red-Bull-Dress getragen hat. Nach seinem Abgang im Frühjahr 2017 vergoldete er seine Karriere in China und Saudi-Arabien. Vor Kurzem ist er in seine Heimat zum Zweitligisten Girona zurückgekehrt.

Bilanz: 202 Spiele (172 Tore)