Marcel Sabitzer: "Unter Druck bin ich am Stärksten"

Irgendwann muss es gut sein. "Jetzt legen wir das Thema endlich ad acta. Das ist Vergangenheit." Marcel Sabitzer wirkt kurz gereizt. "Ich habe es schon oft erklärt, ich kann es aber auch gerne noch vier Mal erklären."

Der Leipzig-Spieler meinte die Fragen nach seiner Vergangenheit und der Gegenwart im Nationalteam. Er meinte auch Feststellungen, dass er endlich im Team jene Leistungen zeige, die man von ihm schon längere zeit beim Klub beobachten konnte. „Ich freue mich einfach über meine Hochform, es spielt sich leichter mit Selbstvertrauen. Ich bekomme von den Trainern das Vertrauen, und dann tut es gut, wenn man es zurückzahlen kann.“

Für den Leipzig-Legionäre hätte eine erfolgreiche Qualifikation am Samstag eine ganz besondere Bedeutung. „Es würde mir viel mehr bedeuten als die erstmalige Qualifikation für die Endrunde 2016, weil ich damals viel weniger Einsätze hatte, weniger Vertrauen erhielt. Diesmal habe ich dann in der Quali alle Spiele gemacht und auch Leistung gezeigt.“ Öfter hatte er in der Vergangenheit schon erwähnt, dass er im Team lange Zeit keinen Rhythmus hatte. Die ewigen Erklärungen sollen endlich ein Ende haben.