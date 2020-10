Ruttensteiner kämpft in Israel gegen Indiskretion und um die EM

Mit mehr als sechs Monaten Verspätung geht das Rennen um die letzten Startplätze bei der auf nächstes Jahr verschobenen Fußball-Europameisterschaft ins Finish. 4 aus 16 lautet die Rechnung in den Play-offs, die am Donnerstag (20.45 Uhr) mit den Halbfinali starten. Mitten drin hofft auch ein Österreicher: Israels Neo-Teamchef Willi Ruttensteiner will seine Auswahl zur Endrunde führen. Den Oberösterreicher beschäftigten vor dem Duell mit Schottland allerdings interne Querelen.

Vergangene Woche brachte Ruttensteiner seinen Ärger über Indiskretionen zum Ausdruck. In einem Interview mit der Zeitung "Jedi'ot Acharonot" kritisierte der 57-Jährige, dass der israelische Verband (IFA) Absprachen mit ihm öffentlich gemacht habe. "Ich bin sehr verletzt von dem Verhalten um mich herum", sagte Ruttensteiner, der im Juli den Posten von Andreas Herzog übernommen hatte. Zuvor hatte Ruttensteiner schon als Sportdirektor für den Verband gearbeitet. In Coronazeiten musste dieser freilich sparen. Ruttensteiners Vertrag wurde neu aufgesetzt und endet nun Ende 2020.

Verbleib ist unsicher

Selbst wenn Israel die Hürde Schottland im Hampden Park von Glasgow nehmen sollte und sich in Folge auch im Play-off-Finale gegen den Sieger aus Norwegen gegen Serbien durchsetzt, wäre ein Verbleib Ruttensteiners im kommenden EM-Jahr nicht sicher. Auf die Frage, ob er selbst bei einer Endspiel-Teilnahme gehen könne, antwortete er: "Kann sein. Nur ich entscheide über meine Zukunft." Der Abschied bei einer Niederlage im K.o.-Duell in Glasgow scheint festzustehen. Mit Yossi Aboksis von Hapoel Beer Sheva wurde schon ein Nachfolger medial in Stellung gebracht.

Für einen Sieg der Israelis spricht die starke Offensivabteilung um den nun für PSV Eindhoven stürmenden Torjäger Eran Zahavi, Ex-WAC-Torschützenkönig Shon Weissman, Munas Dabbur oder den 21-jährigen Manor Solomon von Schachtar Donezk. Defizite offenbarte Israel oftmals in der Defensive. Einige Spieler, wie die Akteure von Meister Maccabi Tel Aviv, fehlen außerdem aufgrund von Corona-Infektionen. Diese legten zuletzt die heimische Liga lahm. Als geradezu erfreulich wurde demnach bewertet, dass mit Verteidiger Loai Taha zwei Tage vor der Partie nur ein Spieler positiv auf Covid-19 getestet wurde.