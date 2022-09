Russlands Fußball in der Isolation: "Wichtig zu zeigen, dass wir leben"

Die UEFA teilte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit, Freundschaftsspiele seien nicht Teil der UEFA-Wettbewerbe und fielen deshalb nicht in die Verantwortlichkeit des Verbandes. Das angedachte Bosnien-Spiel stehe "nicht im Widerspruch zu der Entscheidung des UEFA-Exekutivkomitees, russische Mannschaften von UEFA-Wettbewerben auszuschließen". Der RFS teilte am Dienstag noch vor der UEFA selbst mit, wegen der Sanktionen nicht an der Quali-Auslosung für die Endrunde 2024 am 9. Oktober in Frankfurt/Main teilzunehmen. Vor vier Jahren hatten die Russen die WM als große Show für Präsident Wladimir Putin ausgerichtet.

Verband tagt

Das UEFA-Entscheidergremium tagte am Dienstag auf der kroatischen Insel Hvar. Ob Russland in jedem Fall auch von der Endrunde in zwei Jahren ausgeschlossen ist, ließ der Verband offen. Zunächst ging es in der Mitteilung zur Sitzung nur um die Teilnahme "an der Auslosung des Qualifikationswettbewerbs", der im März 2023 beginnt.