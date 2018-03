Routinier Prödl glänzt in seiner Rolle als ÖFB-Abwehrchef

Vorerst gilt es, den Platz im Team zu behalten. "In der Innenverteidigung haben wir riesige Konkurrenz", erklärte Prödl. Das sieht auch Foda so, der neben Aleksandar Dragovic und Martin Hinteregger auch Kevin Danso, Kevin Wimmer, Maximilian Wöber und Philipp Lienhart als Kandidaten erwähnte. "Ich glaube, auf der Innenverteidiger-Position müssen wir uns echt nicht viele Gedanken machen", meinte der Teamchef.

Hinteregger, gegen Slowenien stark, sei laut Foda in Luxemburg nur deswegen nicht zum Einsatz gekommen, weil er seit Jänner extrem viele Spiele absolviert habe. Prödl sei in beiden Partien gut gewesen, auch im Passspiel und in der Balleroberung. Der Nationaltrainer wollte aber keinen Spieler herausheben: "Die ganze Mannschaft war gut."

"Es sind zehn Jahre dazwischen"

Im Hinblick auf die Nations League im Herbst gilt es, einen Stamm zu finden. Prödl hatte einst schon bei Sturm Graz (2006-2008) unter Foda gespielt. Überbewerten wollte er das nicht. "Natürlich kennen wir uns von früher", sagte der England-Legionär. "Aber es sind zehn Jahre dazwischen. Franco hat sich weiterentwickelt, er hat neue Ansichten."

Alleine in den beiden jüngsten Tests habe man fast vier verschiedene Systeme gespielt. "Wir wollen und wir werden variabler werden", sagte Prödl. Die ersten Schritte diesbezüglich seien vielversprechend gewesen. "Wir haben die Taktik gut hingebracht." Er selbst habe die verschiedenen Systeme allesamt schon einmal gespielt. "Wenn ich da weiterhelfen kann, bin ich froh."

In seiner Funktion als Führungsspieler fand Prödl auch am Auftritt in Luxemburg Kritikpunkte: "In der ersten Hälfte haben wir ein bisschen leichtsinnig agiert, mit wenig Bewegung, zu statisch." Das Team sei in der Findungsphase. Es warten die Sommertests gegen Russland, Deutschland und Brasilien - laut Prödl fast wie eine kleine WM-Gruppenphase. "Alle drei sind richtige Gradmesser, wo wir dann stehen."