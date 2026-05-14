Arnautovic trifft im Pokalfinale: Roter Stern holt das Double

Marko Arnautovic hat im serbischen Pokalfinale getroffen und mit Roter Stern Belgrad nach der Meisterschaft auch den Cup gewonnen. Im Endspiel setzte sich Roter Stern gegen den FK Vojvodina im Elfmeterschießen durch.

Vojvodina ging noch vor der Pause mit zwei Toren in Führung. Arnautovic erzielte in der 54. Minute den 1:2-Anschlusstreffer, in der sechsten Minute der Nachspielzeit glich Teamkollege Rodrigo zum 2:2 aus.