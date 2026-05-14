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Fußball

Arnautovic trifft im Pokalfinale: Roter Stern holt das Double

ÖFB-Star Arnautovic fixierte am Mittwochabend mit Roter Stern Belgrad das Double in Serbien.
14.05.2026, 07:13

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Marko Arnautovic hat im serbischen Pokalfinale getroffen und mit Roter Stern Belgrad nach der Meisterschaft auch den Cup gewonnen.  Im Endspiel setzte sich Roter Stern gegen den FK Vojvodina im Elfmeterschießen durch.

Vojvodina ging noch vor der Pause mit zwei Toren in Führung. Arnautovic erzielte in der 54. Minute den 1:2-Anschlusstreffer, in der sechsten Minute der Nachspielzeit glich Teamkollege Rodrigo zum 2:2 aus.

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In der Verlängerung fielen keine weiteren Tore, dabei wurden insgesamt sieben Gelbe Karten gezeigt. Im anschließenden Elfmeterschießen verschoss je ein regulärer Schütze. 

Beim sechsten Versuch von Vojvodina brachte John Mary den Ball nicht im Tor unter, womit Roter Stern den Cup-Titel gewann.

Marko Arnautovic Serbien
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