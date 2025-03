Goalgetter Ronivaldo: Wie ihm Gott aus der schwierigsten Zeit half

Ein Traum. Ein solcher beendete auch die schwierigste Phase seiner Karriere. Ausgerechnet gegen den heutigen Gegner von Blau-Weiß Linz erlebte der Stürmer seinen Tiefpunkt. Bei der Wiener Austria kam er von 2015 und 2017 aufgrund einer Leistenverletzung kein einziges Mal zum Einsatz. „Das war schlimm. Ich spiele leidenschaftlich gerne Fußball und konnte plötzlich meinen Beruf nicht mehr ausüben.“ Dann kam so etwas, was man Hilfe von oben nennen darf. „Ich war schon in Brasilien, da habe ich der Austria mitgeteilt, dass ich nicht mehr komme. In einer Nacht träumte ich, dass mir Gott mitteilte, dass ich ab jetzt keine Schmerzen mehr habe“, erinnert sich Ronivaldo. Und? „In der Früh waren die Schmerzen für immer komplett weg und ich ging laufen.“

Damit war es aber noch getan, nach Stationen in der 2. Liga bei Wacker Innsbruck und Lustenau durfte schon bald bei BW Linz wieder Hilfe von oben in Anspruch genommen werden. „Gott sagte mir vor der Partie in St. Pölten, dass ich von der Mittellinie treffen würde.“ Das gelang dann auch – und die Oberösterreicher stiegen in die Bundesliga auf.