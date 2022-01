FIFA-Wahl: Lewandowski ist Spieler des Jahres, Alaba in der Weltauswahl

Robert Lewandowski ist FIFA-Spieler des Jahres 2021. Der Pole von Bayern München setzte sich im Finale der Wahl in Zürich gegen Lionel Messi und Mohamed Salah durch.

"Es ist eine Ehre, diese Trophäe zu erhalten", sagte der Stürmer. "Sie gehört auch meinen Mitspielern und meinem Verein."

Alaba geehrt

Geehrt wurde auch David Alaba. Der Österreicher, der seit Sommer für Real Madrid spielt, wurde in die FIFA-Weltauswahl gewählt. Der Wiener war in den vergangenen Jahren mehrmals nominiert gewesen, hatte es bisher aber nicht in die Auswahl geschafft. In der aktuellen „World XI“ scheinen neben Alaba unter anderem Lionel Messi, Cristiano Ronaldo und Robert Lewandowski auf.

FIFA-Fußballerin des Jahres ist Alexia Putellas. Die 27-jährige Stürmerin des FC Barcelona ist die erste Spanierin, der diese Ehre zuteil wird.