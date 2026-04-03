Hattrick von Mutandwa: Ried dreht Partie gegen Altach

Die SV Ried hat mit einem 3:2-Comebacksieg gegen Altach die Tabellenführung in der Qualifikationsgruppe der Bundesliga übernommen. Kingstone Mutandwa sicherte den Innviertlern mit einem lupenreinen Hattrick (62., 69., 93./Elfmeter) den Comebacksieg nach 0:2-Rückstand. Altach hatte bis zur Roten Karte von Ousmane Diawara (58.) durch Treffer von Patrick Greil (27.) und Mohamed Ouedraogo (46.) geführt. Ried hat nun zwei Punkte mehr als Altach am Konto.

Nach einer ausgeglichenen Startphase nutzten die Gäste ihre erste Chance zur Führung. Nach einem Rieder Fehlpass ins Zentrum erzielte Greil sein neuntes Saisontor nach Idealzuspiel von Vesel Demaku. Beim präzisen Abschluss des Stürmers war Andreas Leitner im Ried-Tor ohne Abwehrmöglichkeit. Die Innviertler antworteten mit einem Stangentreffer von Fabian Rossdorfer (31.), blieben ansonsten gegen die stabil verteidigenden Altacher aber ohne große Torgefahr. Diese legten im Umschaltspiel durch Greil beinahe nach. Ried-Goalie Andreas Leitner verhinderte das 0:2 mit einer Flugeinlage (43.). Ried-Trainer Maximilian Senft baute zur Halbzeit seine Offensive um. Mutandwa, der mit Sambias Nationalteam in Argentinien gastiert hatte, ersetzte Peter Kiedl. Sein großer Auftritt sollte kommen, doch den ersten Höhepunkt in Hälfte zwei setzte ein Altacher Nationalteamspieler: Ouedraogo, der ebenfalls spät von der Auswahl Burkina Fasos zurückgekommen war, verwertete 25 Sekunden nach Wiederbeginn eine Hereingabe von Yann Massombo per Kopf. Der Torschütze war von der Rieder Defensive völlig vergessen worden.