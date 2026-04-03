Nach der Pleite: Gattuso nicht mehr italienischer Teamchef
Italiens Fußballverband gab am Freitag erwartungsgemäß die Trennung von Teamchef Gennaro Gattuso bekannt. Unter dem Ex-Mittelfeldspieler war die "Squadra Azzurra" am Dienstag im WM-Play-off im Elfmeterschießen an Bosnien-Herzegowina gescheitert, wodurch der vierfache Weltmeister zum dritten Mal in Folge nicht bei einer Weltmeisterschaft dabei ist. Wer Gattusos Nachfolge antritt, ist offen. Bereits am Donnerstag war Verbandspräsident Gabriele Garvini zurückgetreten.
Gattuso hatte Italiens Auswahl im vergangenen Juni übernommen. Unter dem früheren Milan-Star gelangen fünf WM-Quali-Siege in Folge, ehe es im November eine 1:4-Heimniederlage gegen Norwegen setzte. Im darauffolgenden Play-off im März mühten sich die Italiener noch zu einem 2:0 über Nordirland, doch dann kam in Bosnien das Aus.
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