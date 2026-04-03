Nach der Pleite: Gattuso nicht mehr italienischer Teamchef

Italiens Fußballverband gab am Freitag erwartungsgemäß die Trennung von Teamchef Gennaro Gattuso bekannt. Unter dem Ex-Mittelfeldspieler war die "Squadra Azzurra" am Dienstag im WM-Play-off im Elfmeterschießen an Bosnien-Herzegowina gescheitert, wodurch der vierfache Weltmeister zum dritten Mal in Folge nicht bei einer Weltmeisterschaft dabei ist. Wer Gattusos Nachfolge antritt, ist offen. Bereits am Donnerstag war Verbandspräsident Gabriele Garvini zurückgetreten.