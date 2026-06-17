Auftakt für den großen Ronaldo: Auf zu neuen Rekorden

Sechs Weltmeisterschaften. Einige Spieler dieser laufenden WM haben noch nicht einmal so viele Länderspiele in den Beinen wie Cristiano Ronaldo Teilnahmen an einer Endrunde. Mit der Partie in Houston gegen die Demokratische Republik Kongo (19 Uhr, MESZ, Servus TV) startet Portugals Star also in seiner Rekord-WM. Eine Bestmarke, die ihn mit einem anderen Superstar vereint, Lionel Messi (38) war bereits in der Nacht auf Mittwoch mit seinen Argentiniern gegen Algerien an der Reihe.

Dritter Herr im Rekordbund ist Mexikos Tormann Guillermo Ochoa (40), der beim Auftakt gegen Südafrika aber die Bank beehrte und nach der WM aufhört. Was die Anzahl der WM-Spiele betrifft, könnte Ronaldo theoretisch auch die Führung übernehmen. Der 41-Jährige hält bei 22 Matches und könnte im Optimalfall (Portugal erreicht das Finale oder das Spiel um Platz drei) auf 30 Partien kommen. Messi ist hier mit 26 WM-Partien Spitzenreiter. Zwischen den beiden mehrmaligen Weltfußballern liegt noch auf Platz zwei der Deutsche Lothar Matthäus (25), gefolgt von seinem Landsmann Miroslav Klose (24) und dem Italiener Paolo Maldini (23). Österreichs Spitzenreiter in dieser Bilanz sind übrigens Friedl Koncilia, Erich Obermayer, Bruno Pezzey und Herbert Prohaska (11). Eines ist gewiss: Ronaldo wird die WM auf jeden Fall als Rekord-Nationalspieler verlassen. Sein Einsatz gegen die DR Kongo wird sein 228. sein, Messi hält bei 199.