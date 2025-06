Regionalliga Ost: Aufstiegskampf und Abstiegszittern

Trotz des feststehenden Titelträgers bleibt es in der Liga spannend – denn die Frage nach dem Aufsteiger in die 2. Liga ist weiterhin offen.

Die Titelentscheidung in der Regionalliga Ost ist gefallen: Donaufeld krönte sich in der vergangenen Woche mit einem 2:1-Sieg über den FavAC zum Meister . Ausschlaggebend dafür waren auch die Patzer der Verfolger Neusiedl und Marchfeld.

Um aufsteigen zu dürfen, müssen die Jung-Austrianer jedoch zumindest den Vizemeistertitel erreichen. In der letzten Runde trifft man auswärts auf Traiskirchen .

Voitsberg hofft auf Scheitern der Young Violets

Aufgrund der direkten Duelle liegen die Wiener trotz Punktgleichheit hinter Marchfeld und Neusiedl – in beiden Fällen holten die Austrianer in Hin- und Rückspiel jeweils nur einen Punkt. Damit ist klar: Die Wiener benötigen nicht nur einen eigenen Sieg, sondern sind auch auf Niederlagen beider Konkurrenten angewiesen.

Nur wenn sowohl Marchfeld als auch Neusiedl am letzten Spieltag Punkte liegen lassen, könnten die Jung-Austrianer noch Vizemeister werden und den Aufstieg schaffen. Sollte das nicht gelingen, bleibt Voitsberg in der 2. Liga. In diesem Fall bliebe der Regionalliga Mitte ein weiterer Absteiger erspart und nur die beiden Letzten müssten runter.