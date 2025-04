Kann der Sport-Club den Erfolgslauf prolongieren?

Langsam aber stetig wachsen die Tribünen auf dem neuen Sport-Club-Platz in Hernals in die Höhe. Spätestens nach der Saison 2025/26 wollen die Schwarz-Weißen ihre Heimspiele wieder in Dornbach austragen. Bis dahin müssen sie weiterhin auf den Platz im Trainingszentrum in der Erdbrustgasse (1160) ausweichen.