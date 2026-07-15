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Fußball

Bestürzung auch in Salzburg: Der tragische Hintergrund einer Testspiel-Absage

Die Salzburger hätten am Samstag gegen die Mamelodi Sundowns aus Südafrika gespielt. Dort spielte der jüngst verstorbene WM-Teilnehmer Jayden Adams.
Harald Ottawa
15.07.2026, 15:59

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Starb mit erst 25 Jahren: Jayden Adams

Die Absage eines Testspiels der Salzburger am Samstag gegen die Mamelodi Sundowns aus Südafrika hat einen tragischen Hintergrund: Grund ist der plötzliche Tod des Nationalspielers Jayden Adams, der noch bei der Fußball-WM für Südafrika gespielt hat. 

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Adams ist am Samstag aus bislang ungeklärter Ursache im Alter von nur 25 Jahren gestorben. Die Salzburger drückten dem Klub und den Angehörigen ihr Beileid aus. Nun wird ein neuer Gegner und ein Austragungsort gesucht. Gespielt wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit. 

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