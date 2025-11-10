Nach Salzburgs 1:1 bei Sturm: Ein "Skispringer" mit der Punktlandung

„Es war das erwartete Spiel mit brutaler Intensität, mit dem Kampf um den zweiten Ball, man hat gesehen, dass diese beiden Mannschaften bis zum Schluss um den Titel kämpfen werden", sagte Salzburg-Trainer Thomas Letsch nach dem 1:1 bei Meister Sturm Graz. "Wir gehen auch als Tabellenführer in die Länderspielpause", merkte der Deutsche noch an. Besonders beeindruckt war Letsch aber von einem Spieler.

Der erst 19-jährige Innenverteidiger Jannik Schuster bot bei den Grazern eine ausgezeichnete Leistung. Und hatte die Kontrolle über den Luftraum. Nicht nur weil er erst bei 1,90 Metern zu wachsen aufhörte. "Er hat eine enorme Sprungkraft", sagt Letsch. "Aber das ist kein Wunder, immerhin stammt er aus einer Skisprung-Familie." Ein Blick ins Familienalbum: Großvater Willy war bereits beim ÖSV, Bruder Jonas ist es derzeit, 2022 und 2023 holte er jeweils WM-Gold bei den Junioren mit der Mannschaft. Am erfolgreichsten war aber Vater Werner Schuster. Nicht als aktiver, ein zweiter Platz beim Weltcup in Sapporo 1987 war das beste Resultat, aber als Trainer. Der mittlerweile 56-jährige gebürtige Vorarlberger war von 2008 bis 2019 erfolgreicher Bundestrainer der deutschen Skisprung-Nationalmannschaft. Heute ist er TV-Kommentator.