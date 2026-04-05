Salzburg muss zurück auf Siegerstraße: Teamspieler sind in Form

Seit fünf Pflichtspielen ist Salzburg schon ohne Sieg. Zwar hat man vor der Länderspielpause den Torfluch beim 1:1 gegen Sturm beenden können, will man im Titelkampf noch ein Wörtchen mitreden, muss aber schleunigst ein Sieg her. Und gegen wen soll der gelingen, wenn nicht gegen Hartberg (14.30/Sky). Gegen die Steirer hat Salzburg noch nie verloren, in 23 Duellen gab es 20 Siege und drei Remis. Und: Salzburg kann am Ostersonntag auf mehrere Akteure bauen, die mit viel Selbstvertrauen von ihren Nationalteams zurückgekommen sind.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/EXPA/ UWE WINTER / EXPA/ UWE WINTER Salzburg-Keeper Alexander Schlager

Mit besonders breiter Brust ausgestattet ist derzeit mit Sicherheit Kerim Alajbegovic. Der 18-Jährige hat sich mit Bosnien auf den letzten Drücker für die WM qualifiziert. Bei den Play-off-Spielen gegen Wales und Italien traf der 18-Jährige jeweils im Elfmeterschießen. Zudem ist seine Zukunft jetzt auch offiziell geklärt. Er kehrt im Sommer nach Leverkusen zurück, der deutsche Bundesligist stattet Alajbegovic mit einem langfristigen und hoch dotierten Vertrag aus. Tormann Alexander Schlager, die Nummer eins im ÖFB-Team, blieb bei seinem 45-Minuten-Einsatz beim 5:1 gegen Ghana ohne Gegentreffer.