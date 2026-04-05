Salzburg muss zurück auf Siegerstraße: Teamspieler sind in Form
Seit fünf Pflichtspielen ist Salzburg schon ohne Sieg. Zwar hat man vor der Länderspielpause den Torfluch beim 1:1 gegen Sturm beenden können, will man im Titelkampf noch ein Wörtchen mitreden, muss aber schleunigst ein Sieg her. Und gegen wen soll der gelingen, wenn nicht gegen Hartberg (14.30/Sky). Gegen die Steirer hat Salzburg noch nie verloren, in 23 Duellen gab es 20 Siege und drei Remis. Und: Salzburg kann am Ostersonntag auf mehrere Akteure bauen, die mit viel Selbstvertrauen von ihren Nationalteams zurückgekommen sind.
Mit besonders breiter Brust ausgestattet ist derzeit mit Sicherheit Kerim Alajbegovic. Der 18-Jährige hat sich mit Bosnien auf den letzten Drücker für die WM qualifiziert. Bei den Play-off-Spielen gegen Wales und Italien traf der 18-Jährige jeweils im Elfmeterschießen. Zudem ist seine Zukunft jetzt auch offiziell geklärt. Er kehrt im Sommer nach Leverkusen zurück, der deutsche Bundesligist stattet Alajbegovic mit einem langfristigen und hoch dotierten Vertrag aus.
Tormann Alexander Schlager, die Nummer eins im ÖFB-Team, blieb bei seinem 45-Minuten-Einsatz beim 5:1 gegen Ghana ohne Gegentreffer.
Jannik Schuster spielte gegen Belgien und Belarus zwei Mal 90 Minuten für das österreichische U21-Team. Sein Highlight: Er erzielte gegen Belarus kurz vor Schluss das Siegtor zum 2:1. Zumindest wird er offiziell als Torschütze geführt. Schuster ehrlich: „Ich war auf jeden Fall dran, aber ich kann nicht sagen, ob nach mir noch wer am Ball war. Darum weiß ich gar nicht, ob es am Ende wirklich mein Tor war.“ Egal, Österreich bleibt im EM-Rennen.
Clement Bischoff traf für Dänemarks U21 beim 4:0 gegen Wales. Aleksa Terzic lieferte bei Serbiens 2:1 gegen Saudi-Arabien einen Assist. Und Soumaila Diabate darf sich nach einem Kurzeinsatz beim 0:0 gegen Russland jetzt Teamspieler von Mali nennen.
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