Fix: Salzburg-Star wechselt für knapp 20 Millionen Euro in die Türkei

Jetzt ist es also fix: Dorgeles Nene verlässt Red Bull Salzburg und geht künftig für Fenerbahce Istanbul in der Türkei auf Torejagd. Der 22-jährige Malier soll in der türkischen Hauptstadt einen langfristigen Vertrag unterschrieben haben.

„Dorgeles Nene hat sich vor allem in der vergangenen Saison enorm weiterentwickelt und mit seinen individuellen Qualitäten aufgezeigt. Das ist in weiterer Folge einigen Klubs in Europa nicht verborgen geblieben, wodurch sich um ihn eine gewisse Dynamik am Transfermarkt entwickelt hat. Letztlich sprach nicht allein der außerordentliche Wunsch des Spielers für einen Wechsel zu Fenerbahce, sondern auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen dabei. Nunmehr wünschen wir Dorgeles alles Gute bei seinem neuen Klub bzw. auf seinem weiteren Karriereweg", sagte Salzburgs Sportvorstand Rouven Schröder. Salzburg soll eine Ablöse von knapp 20 Millionen Euro für den Offensivspieler erhalten.

Nene kam im Jänner 2021 aus seiner Heimat Mali und spielte zunächst bei Kooperationsklub Liefering. Danach wurde er zunächst an die SV Ried verliehen, danach zu Westerlo nach Belgien. Für Salzburg erzielte der 23-fache malische Teamspieler in 88 Partien 22 Tore.