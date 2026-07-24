Deutscher Ex-Teamspieler wechselt nach Salzburg

Salzburg dürfte den Staff demnächst mit einem deutschen Ex-Nationalspieler verstärken. Ex-DFB-Teamspieler Roberto Hilbert wird laut Salzburger Nachrichten in der kommenden Saison Co-Trainer der U16- und U18-Mannschaft.

Insgesamt kam Hilbert auf acht Länderspiele, 2007 wurde er mit Stuttgart Deutscher Meister. Insgesamt brachte er es auf 178 Spiele in der Deutschen Bundesliga und 18 Auftritte in der Champions League.

Zuletzt war der 41-Jährige im Nachwuchs des deutschen Zweitligisten Greuther Fürth tätig.