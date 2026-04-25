Meisterträume ausgeträumt: "Real bestätigt seinen Abschied"

Nach dem Last-Minute-Patzer von Real Madrid ist der Ligatitel für Erzrivale FC Barcelona spanischen Medien zufolge nur noch Formsache. "Real bestätigt seinen Abschied", schrieb das Sportblatt AS nach dem 1:1 der Königlichen bei Real Betis am Freitag in Sevilla. "Weißer Schiffbruch", titelte die Zeitung Sport. Gewinnt Titelverteidiger FC Barcelona am Samstag beim FC Getafe vor den Toren der spanischen Hauptstadt, wächst der Rückstand von Real auf satte elf Punkte.

In den nächsten beiden Partien geht es für Real zweimal nacheinander nach Katalonien: Am 3. Mai gegen Espanyol, eine Woche später gegen Barca im Camp Nou - wo möglicherweise sogar die Titelentscheidung fallen könnte. "Der Fußball, launisch wie kaum etwas anderes, scheint entschlossen, die Geschichte auf einen einzigen Punkt zusteuern zu lassen. Und dort wartet das Clasico", schrieb die Marca.