Erster Einsatz von David Alaba bei Real Madrid seit Anfang März

Gut 20 Minuten kam David Alaba am Freitag für Real Madrid zum Einsatz. Österreichs Teamkapitän wurde beim 1:1 der Madrilenen gegen Betis Sevilla in Minute 73 für den Niederländer Dean Huijsen eingewechselt.

Real Madrid führte durch einen Treffer von Vinicius Junior (17.) lange Zeit 1:0, in der 94. Minute gelang Bellerin der Ausgleich. Real bleibt somit vor dem Spiel von Barcelona gegen Getafe acht Punkte hinter dem Tabellenführer.

Für David Alaba war es der erste Einsatz seit 2. März. Danach hatte er eine Wadenmuskelverletzung und saß in vier Spielen nur auf der Bank.