Nach Wutausbruch: Reals Rüdiger für sechs Spiele gesperrt

Der momentan verletzte deutsche Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger von Real Madrid ist nach seinem heftigen Wutausbruch im Finale des spanischen Cups für sechs Spiele gesperrt worden. Das teilte der spanische Verband am Dienstag mit. Kurz vor dem Ende der Verlängerung des Endspiels gegen am Samstag den FC Barcelona (2:3 n.V.) hatte der bereits ausgewechselte Rüdiger den Schiedsrichter wüst beschimpft und mit einem Gegenstand beworfen.

Sportlich hält sich der Schaden für den Verteidiger aber in Grenzen. Der 32-Jährige hatte sich wegen eines Teilrisses des Außenmeniskus im linken Bein einer Operation unterzogen und könnte daher auch der DFB-Nationalmannschaft beim Finalturnier der Nations League Anfang Juni in München und Stuttgart fehlen. Spanische Medien rechnen mit einer Ausfallzeit von sechs bis acht Wochen. Rüdiger selbst hofft auf eine schnellere Rückkehr. „Ich will so schnell wie möglich wieder spielen können, da mit der Nations League und der Klub-WM zwei große Turniere vor mir liegen“, schrieb der DFB-Abwehrchef bei Instagram.