Haaland-Versprechen sorgt für Unruhe bei Manchester City und Real

Real Madrid befindet sich mitten im Wahlkampf um den Präsidentenposten. Während Amtsinhaber Florentino Perez damit wirbt, nicht nur Jose Mourinho ins Bernabeu zu holen, sondern auch Ibrahima Konate , sorgt sein Herausforderer, der Unternehmer Enrique Riquelme , mit dem Versprechen, Haaland und Rodri aus Manchester nach Madrid zu holen, für Staunen – und Ärger.

Mitgliedsbeitrag zurück, wenn Haaland nicht kommt

„Haaland hat eine Ausstiegsklausel und will zu Real Madrid wechseln“, sagte Riquelme. Zuvor hatte er ein Real-Trikot mit der Aufschrift „Haaland 9“ gezeigt. Er kündigte an, den Mitgliedsbeitrag für alle rund 100.000 Vereinsmitglieder in der kommenden Saison zu erstatten, sollte die Verpflichtung nicht gelingen.

Haalands aktueller Vertrag mit Manchester City war im Jänner verlängert worden und läuft bis 2034. Rodri wäre bei City noch bis Ende der kommenden Saison gebunden.