Eskalation in Real-Kabine: Valverde nach Streit im Krankenhaus

Die Fehde zwischen Federico Valverde und Aurelien Tchouameni von Real Madrid ist einem Bericht zufolge eskaliert. Nach einer Rangelei zwischen dem Franzosen und dem Uruguayer in der Kabine der Königlichen musste Valverde mit einer Platzwunde am Kopf in einem Krankenhaus behandelt werden, berichteten am Donnerstag spanische Sportmedien wie "Marca" oder "AS".

Bei Real Madrid liegen die Nerven blank

Der Klub von David Alaba teilte am Abend mit, man habe ein Disziplinarverfahren gegen das Duo eingeleitet. Ob dies eine Suspendierung der beiden Profis für den Clasico gegen den Tabellenersten FC Barcelona am Sonntag bedeutet, ließen die Madrilenen offen. Die Nerven liegen bei dem Rekordmeister derzeit wegen sportlicher Misserfolge blank.