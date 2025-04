Real Madrid oder Brasilien: Neueste Gerüchte um Klopp

Von Sonntag bis Dienstag war Jürgen Klopp in Salzburg. Zunächst, um das Spiel gegen Sturm Graz zu sehen. In der Folge stattete der 57-Jährige der Red-Bull-Akademie in Liefering einen zweitägigen Besuch mit Meetings und Gedankenaustausch ab.

Ist die Zeit des deutschen Startrainers im Namen der Dose schon nach einem Jahr wieder vorbei? Aktuell wird Klopp mit Real Madrid in Verbindung gebracht, wo er im Sommer die Nachfolge von Carlo Ancelotti antreten soll.