Champions League: Traumtore im Derby zwischen Real und Atletico

Wenn zwei Teams Kontrolle und Sicherheit als Motto für ein wichtiges Spiel ausrufen, dann braucht es individuelle Glanztaten, um einen Sieger zu küren. So war es auch am Dienstag im Achtelfinal-Hinspiel zwischen Real und Atletico im Estadio Santiago Bernabeu. Real glänzte einmal mehr und gewann 2:1 – und das ohne David Alaba , der auf der Bank blieb.

Ein Wirkungstreffer? Mitnichten. Zu routiniert und abgebrüht ist Atletico Madrid, das sich längst selbst zu einem Schwergewicht entwickelt hat im europäischen Fußball. Und so blieben die Gäste ruhig, wahrten die Kontrolle und warteten auf ihre Chancen. Und sie kamen. Bei einem Stanglpass von Trainer-Sohn Giuliano Simeone rettete Valverde in letzter Not vor dem Ausgleich (26.), der wenige Minuten später fiel.

Es war eine sehenswerte Einzelaktion eines Weltmeisters. Julian Alvarez schüttelte Eduardo Camavinga ab und schlenzte den Ball vom Strafraumeck sehenswert via Innenstange ins lange Eck – 1:1 (32.). Die 75 Millionen Euro, die Atletico für den Argentinier letzten Sommer an Manchester City überwiesen hat, haben sich spätestens in diesem Moment rentiert.

Tänzchen im Strafraum

Der Treffer gab den „Rojiblancos“ noch mehr Halt in dieser Auswärtspartie beim großen Rivalen. Atletico gewann an Spielanteilen und schien alles im Griff zu haben. Und genau deshalb brauchte Real wieder eine individuelle Glanztat, um nach der Pause erneut in Führung zu gehen. Brahim Diaz, der im Mittelfeld den gesperrten Bellingham ersetzen durfte, dribbelte seitlich in den Strafraum, ließ bei seinem Tänzchen zwei Verteidiger stehen und traf ansatzlos genau ins lange Eck (55.). Prädikat unhaltbar, so wie auch die ersten beiden Treffer des Abends.