Nach Alonso-Aus bei Real: Dem Erdbeben folgte das Desaster

Keine Frage, es ist der große Aufreger im noch jungen Sportjahr 2026: Real Madrid hat sich nach nur 232 Tagen von Cheftrainer Xabi Alonso getrennt. In „gegenseitigem Einvernehmen“, wie Real am Beginn der Woche mitteilte. Die spanische Presse ortete „ein Erdbeben“, „eine Bombe“ und das Ende „eines Albtraums“. Doch was steckt wirklich hinter der Trennung? Wie geht es mit Real weiter? Und was macht Alonso jetzt?

Zunächst einmal muss gesagt werden: Ausgezahlt hat sich der Trainerwechsel für die Königlichen nicht – zumindest nicht kurzfristig. Das Debüt von Alonsos Nachfolger Alvaro Arbeloa endete mit einem Desaster. Real blamierte sich im Cup bis auf die Knochen, schied gegen Zweitligist Albacete mit 2:3 aus. Matchwinner für den Außenseiter war übrigens ein ehemaliger Österreich-Legionär. Jefte Betancor, der unter anderem bei Ried gespielt hat, traf im Doppelpack. Im Kindergarten Die peinliche Niederlage darf als Indiz dafür genommen werden, dass die Talfahrt des Weißen Balletts nichts mit dem Trainer zu tun hatte. Sondern viel mehr mit den Spielern. Die Spannungen sollen groß gewesen sein. „Ich wusste nicht, dass ich hierher gekommen bin, um einen Kindergarten zu trainieren“, hatte Alonso einmal gesagt. Die Superstars wie Jude Bellingham oder Kylian Mbappe wollten nicht nach seiner Pfeife tanzen, was den Basken – normalerweise die Ruhe in Person mehrfach dazu gebracht haben soll, die Beherrschung zu verlieren.