Real Madrid ohne Alaba nur 1:1, Bellingham sah Rot

Real Madrid hat in Spaniens Meisterschaft erneut Punkte liegen gelassen, hält aber vorerst weiter die Tabellenspitze. Die Mannschaft des aktuell verletzten David Alaba kam bei Osasuna am Samstag nicht über ein 1:1 hinaus. Kylian Mbappé brachte die Gäste nach einer Viertelstunde voran, nach einer Roten Karte für Jude Bellingham (39.) nach einem Disput mit dem Referee kassierte Real in Unterzahl aber den Ausgleich. Ante Budimir war für die Basken per Elfmeter erfolgreich (58.).

Real hat nun schon drei Ligaspiele in Folge nicht mehr gewonnen. Trainer Carlo Ancelotti sagte nach dem Spiel, der Schiedsrichter habe den "Fuck off"-Kommentar von Bellingham falsch verstanden. "Er hat einen Fehler gemacht", meinte der Italiener. "Bellingham hat heute nichts getan, was eine Rote Karte verdient hätte." Auch Bellingham sprach von einem Missverständnis. "Das ist ein Ausdruck, den ich seit meinem 16. oder 17. Lebensjahr sage, im Guten wie im Schlechten", sagte der 21-Jährige. "Ich sage es nicht einmal direkt zum Schiedsrichter, ich sage es zu mir selbst." Der Schiedsrichter notierte laut Medienberichten, dass ihn der Engländer beleidigt ("Fuck you") habe.

Zum Ärger von Real kam Osasuna durch einen umstrittenen Foulelfmeter noch zum Ausgleich. Der Videoschiedsrichter hatte sich eingeschaltet. Pikanterweise hatte Real erst jüngst das Schiedsrichter-Wesen in Spanien massiv und öffentlich kritisiert. Nach dem 0:1 bei Espanyol schrieb der Club einen vierseitigen Protestbrief an den spanischen Fußballverband und veröffentlichte diesen auf seiner Internetseite. Die Liga erklärte danach, rechtliche Schritte abzuwägen.

Atletico lässt Chance auf Tabellenspitze aus

Atletico vergab am Samstagabend dann die Chance, an Real vorbeizuziehen. Das Team von Diego Simeone kam gegen Celta Vigo zu Hause nicht über ein 1:1 hinaus. Atleticos Pablo Barrios sah schon in der 7. Minute die Rote Karte, Celta ging dann in der zweiten Halbzeit durch Iago Aspas per Elfer (68.) sogar in Führung. Der Norweger Alexander Sörloth (81.) konnte für die Hausherren nur noch ausgleichen. Der FC Barcelona könnte mit einem Erfolg gegen Rayo Vallecano am Montag zu Real aufschließen. Alaba wird bei Real zu Wochenbeginn wieder im Training erwartet, der Wiener soll für das Champions-League-Rückspiel am Mittwoch gegen Manchester City fit werden.