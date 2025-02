Bayern verteidigt im Spitzenspiel gegen Leverkusen ein 0:0

Gladbach mit Kevin Stöger in der Startelf gelang erstmals in der Club-Historie ein Sieg an der Alten Försterei in Berlin. Lukas Ullrich (10.) und Tim Kleindienst mit seinem 14. Saisontor (26.) trafen für die Borussia, die mit zehn Punkten aus den vergangenen vier Spielen auf Europacup-Kurs ist. Für die Berliner konnte Andrej Ilic mit einem umstrittenen Foulelfmeter nur verkürzen (63.). Christopher Trimmel fehlte der Union aufgrund einer Gelb-Sperre, Leopold Querfeld kam zur Halbzeit ins Spiel.