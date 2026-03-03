Elfmeter für Rapid? VAR bestätigt Fehler des Schiedsrichters

Hätte es am Sonntag in der 15. Minute beim Spiel zwischen Altach und Rapid einen Strafstoß für die Hütteldorfer geben müssen, oder nicht? Das war die entscheidende und meist diskutierte Frage nach der vergangenen Bundesliga-Runde. Die offizielle Antwort lieferte nun der wöchentlich übliche VAR-Rückblick von der Bundesliga. Foul von Goalie Stojanovic Was war passiert? Nikolaus Wurmbrand war von Altachs Goalie Dejan Stojanovic bei einem Eckball der Rapidler auf der Torlinie zu Boden gerissen worden. Schiedsrichter Christian Petru Ciochirca hatte den Zweikampf als Foul des Rapid-Angreifers gewertet. VAR Alan Kijas sah das anders und bat den Kollegen vor den Bildschirm. Nach Ansicht der Bilder blieb Ciochirca überraschender Weise allerdings bei seiner Entscheidung.

"Da der Angreifer mit seiner Positionierung keinen Einfluss auf das Spielen des Balles seitens des Torhüters hat, sollte der Schiedsrichter nach dem VAR empfohlenen Onfield-Review den Torhüter mit einer Gelben Karte verwarnen und auf Strafstoß entscheiden", heißt es nun in der Aussendung der Liga. Bereits am Montag hatte Rapid-Sportdirektor Markus Katzer sein Unverständnis geäußert. Trainer Johannes Hoff Thorup hatte bereits am Sonntag nach dem Spiel vom "klarsten Elfmeter der Saison" gesprochen.

Behandelt wurden im VAR-Rückblick auch noch zwei Szenen aus dem Spiel zwischen der Austria und dem LASK (2:2). Dabei war es vor dem Treffer der Linzer zum 1:0 zu einem Zweikampf zwischen LASK-Spieler Bogarde und Austrias Plavotic gekommen, bei dem der Linzer mit gestrecktem Bein in Richtung seines Gegenspielers gerutscht war, diesen aber kaum traf.

Der VAR bat Schiedsrichter Arnes Talic vor dem Bildschirm, dieser blieb jedoch bei seiner Entscheidung, den Zweikampf nicht als Foulspiel zu werten, und gewährte den Treffer. Zurecht, wie es nun heißt.