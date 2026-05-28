Bundesliga: Rapid verabschiedet vier Spieler

Rapid verabschiedet vier Spieler. Nachdem der Vertrag von Tobias Børkeeiet nicht verlängert wurde, ist auch fixiert, dass Leihstürmer Janis Antiste nicht verpflichtet wird. Der Franzose wurde von der US Sassuolo geliehen und brachte es in 40 Pflichtspieleinsätzen auf fünf Treffer (drei in der Bundesliga und zwei im Europacup). Nun kehrt der 23-Jährige, dem der SK Rapid alles Gute auf seinem weiteren Karriereweg wünscht, zu seinem bisherigen Klub retour.

Nicht mehr in Grün-Weiß werden ab der neuen Saison auch zwei heimische Routiniers zu sehen sein. Andreas Weimann hat fast zwei Jahrzehnte nachdem er seinen Jugendverein Rapid zu einer tollen Karriere in England verlassen hat, 17 Ligaspiele (ein Tor) für die grün-weißen Profis bestritten, sich als echtes Vorbild und wichtiges Teammitglied etabliert und in einigen Partien seine Mannschaftskollegen als Kapitän angeführt.



Verabschiedet wurde auch Lukas Grgić, der vor drei Jahren als frischgebackener Pokalsieger von Hajduk Split nach Hütteldorf wechselte. Der 30-jährige Welser, der sich durch seinen unbändigen Kampfgeist in die Herzen der grün-weißen Fans spielte, absolvierte 95 Pflichtspiele, in denen er drei Treffer, darunter das Goldtor beim 1:0-Auswärtssieg in der UEFA Europa League Qualifikation gegen Trabzonspor, erzielen konnte