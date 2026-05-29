Rapid holt ein verlorenes Nachwuchstalent zurück nach Hütteldorf: Nicolas Jozepović kehrt viereinhalb Jahre nach seinem Abschied im Sommer zu den Grün-Weißen zurück. Der 18-jährige Stürmer unterschrieb beim Rekordmeister einen Vertrag bis 2030. Der Wiener war 2019 von der SV Donau in die Rapid-Akademie gewechselt und absolvierte dort drei Jahre in der Nachwuchsabteilung. Danach setzte er seine Ausbildung in Salzburg fort, wo er zuletzt in der ÖFB-Jugendliga spielte. In der laufenden Saison erzielte der Angreifer in 18 Partien zwölf Tore und führt damit die Schützenliste der U18-Liga an.

International machte Jozepović vor allem bei der U17-Weltmeisterschaft 2025 auf sich aufmerksam. Österreich holte dort sensationell den Vizeweltmeistertitel, der Offensivspieler kam in allen sieben Spielen zum Einsatz. Gegen Mali und Neuseeland traf er jeweils einmal, beim 4:0 im Achtelfinale gegen England bereitete er drei Tore vor. „Ich freue mich sehr, wieder beim SK Rapid und zurück in meiner Heimatstadt zu sein“, sagte Jozepović. Er sei sich der großen Herausforderung bewusst und wolle alles investieren, um sich seine Chancen zu erarbeiten.