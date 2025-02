Trainer Klauß verordnet Rapid für das Krisenduell eine Nachdenkpause

Nach drei Niederlagen in Folge bereitet Trainer Robert Klauß sein Team mit einer ungewöhnlichen Forderung auf das Heimspiel gegen Altach vor: „Weniger nachdenken!“

Der Grund? Nach ausführlichen Analysen, Diskussionen und vielen Einzelgesprächen sind die Verantwortlichen in Hütteldorf zum Eindruck gekommen, dass die in der Hinrunde noch so erfolgreichen Kicker nicht grundsätzlich schlecht, zu fehlerhaft oder gar nachlässig spielen würden.