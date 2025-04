Querfeld und Trimmel zu Gast: Rapid-Testspiel gegen Union Berlin

Der SK Rapid gab am Mittwoch bekannt, dass im Sommer zwei alte Bekannte mit ihrem Team nach Hütteldorf kommen. Die Ex-Rapidler Leopold Querfeld und Christopher Trimmel gastieren am 20. Juli mit Union Berlin im Allianz Stadion. Im Sommer 2023 gastierte der SK Rapid im Rahmen eines Vorbereitungsmatches im Stadion An der Alten Försterei in Köpenick.