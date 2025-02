Rapid verlängert die Verträge von zwei Talenten

Szladits , 2006 geborener zentraler Mittelfeldspieler , begann seine Fußballkarriere beim FC Stadlau, von wo aus er im September 2013 schließlich in die Jugend des SK Rapid wechselte. Seit jeher durchlief der mittlerweile 18-Jährige sämtliche Nachwuchs- und Akademiemannschaften in Hütteldorf.

Beide Talente gaben in dieser Saison ihre Debüts in der zweiten Liga. Music ist auch beim ÖFB gesetzt und sogar Kapitän des Unter-18-Nationalteams unter Trainer Martin Scherb. „Mit der Verlängerung meines Vertrages geht für mich ein Stück weit ein Traum in Erfüllung. Seit ich sieben Jahre alt bin, spiele ich für Grün-Weiß und freue mich sehr, dass diese Geschichte nun ein weiteres Kapitel bekommt", sagt Music.