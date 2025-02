UEFA-Sperre: Rapid-Gegner Banja Luka reist ohne Auswärtsfans nach Wien

National läuft es für Rapid in diesem Frühjahr noch nicht, nächste Woche Donnerstag (6.3.) beginnt für die Hütteldorfer dann auch die internationale Frühjahrssaison. Im Hinspiel des Conference-League-Achtelfinale trifft Rapid auswärts auf den bosnischen Vertreter Borac Banja Luka .

Während die Hütteldorfer in Bosnien ein heißer Tanz erwartet, werden die Grün-Weißen beim Rückspiel am 13. März einen Vorteil haben: Banja Luka muss in Wien nämlich ohne Auswärtsfans auskommen.